Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Фигурант дела о смерти актера Мэттью Перри готов отказаться от медицинской лицензии.

Несколько месяцев назад полиция возобновила расследование обстоятельств смерти актера Мэттью Перри. Догадки его экс-возлюбленной Кэти Эдвардс подтвердились, и в деле оказалось много «дыр».

Выяснилось, что к гибели Чендлера из «Друзей» имеет отношение не только его личный помощник Кенни Ивамаса, но и 54-летний врач Марк Чавес. Именно он выписал актеру обезболивающее снотворное средство — кетамин.

Как сообщает издание Daily Mail, Чавес частично признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Так, подсудимый уже готов отказаться от своей медицинской лицензии. В случае вынесения обвинительного приговора Чавесу может грозить десять лет лишения свободы.

Однако главным подозреваемым в смерти актера остается Ивамаса. По версии следствия, он сделал Перри 21 инъекцию препарата, который тот использовал для лечения депрессии. Последнюю капельницу кетамина актеру поставили за полторы недели до смерти. По результатам вскрытия стало известно, что в организме Перри содержится доза лекарства, которая обычно используется для общей анестезии.

Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября прошлого года в ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Медицинская экспертиза показала, что основными факторами, которые привели к смерти знаменитости, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие в организме следов химических веществ. Известно, что на протяжении долгого времени артист боролся с пагубными привычками. Препараты он мог использовать, чтобы вылечиться от алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто именно ввел смертельную дозу кетамина Мэттью Перри.