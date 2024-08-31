Несовместимые с жизнью травмы: названа причина смерти пропавшей в Турции россиянки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Туристка из РФ Сомова насмерть разбилась после падения со скалы в Турции

Несовместимые с жизнью травмы: названа причина смерти пропавшей в Турции россиянки

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Наталья Сомова вышла из своего отеля 11 августа и не вернулась. Ее тело обнаружили спустя три недели.

Российская туристка Наталья Сомова, тело которой обнаружили на берегу моря в турецком городе-курорте Мармарис, предположительно, разбилась при падении с высоты. Об этом пишет StarHit.ru.

Уточняется, что 47-летняя Сомова сорвалась со скалы во время прогулки в районе Ичмелер и получила несовместимые с жизнью травмы. К таким выводам пришли судмедэксперты, которым было передано тело россиянки для вскрытия и установления причины гибели.

Тело Сомовой ранее в этот день обнаружила в море команда турецкой береговой охраны. Женщина пропала 17 августа после того, как вышла на прогулку из своего отеля и больше там не появлялась.

Вернуться в Россию Сомова должна была 19 августа. Об исчезновении женщины администрации отеля и представителям туроператора сообщили близкие погибшей.

Ранее 5-tv.ru писал, что турист из России умер на турецком курорте Аланья при невыясненных обстоятельствах. Тело 40-летнего мужчины обнаружили в номере сотрудники гостиницы.

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