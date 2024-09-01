Собянин: силы ПВО сбили в Подольске летевший на Москву беспилотник

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 114 0

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Собянин: силы ПВО сбили в Подольске летевший на Москву беспилотник

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Средства ПВО отразили в Подольске атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений и нет. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. 

После начала специальной военной операции атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов.

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