Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских БПЛА

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

За сутки ПВО России сбили 48 беспилотников ВСУ.

Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха сборки украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Российские силы уничтожили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — уточняется в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Помимо этого, в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 48 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых боевая техника ВСУ оказалась под «Градами».

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