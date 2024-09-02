Ипотечный кризис в мире шоу-бизнеса: как знаменитости теряют имущество и деньги

Кто из звезд переоценил свои финансовые возможности?

Ипотека — серьезная нагрузка и определенные риски, которые так или иначе несут все заемщики. И представители шоу-бизнеса в данном случае не являются исключением. Кто из российских селебрити не смог справиться с финансовой нагрузкой после приобретения недвижимости и что из этого вышло — в материале 5-tv.ru.

Актриса Алена Михайлова — от Каннского фестиваля до нищеты

Алена Михайлова из-за ипотеки находится в бедственном положении. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса Алена Михайлова, известная зрителям по роли в популярном сериале «Чики», оказалась в центре обсуждения из-за финансовых трудностей, вызванных ипотекой.

Несмотря на недавние головокружительные успехи в карьере, Алена не работает уже полгода. В то время, пока актриса еще чувствовала стабильность, она решилась на покупку квартиры. Звезда, вероятно, не особо вникала в подробности оплаты будущей собственности, и подписала все документы. Однако совсем скоро выяснилось, что условия не такие, как она ожидала.

Михайлова утверждает: ее уверяли, что она внесет один платеж, а затем выплатит оставшуюся сумму за три-четыре года, причем без каких-либо процентов. И только позже она узнала, на что на самом деле переплата от стоимости жилья составит целых 16%. Соответственно, сумма платежей — гораздо выше, чем та, на которую рассчитывала звезда. Актриса признается, что ей буквально не хватает денег даже на еду, не то, что на очередную выплату.

«Меня н****** на рассрочке. Потом я взяла ипотеку. Сейчас я не могу продать эту квартиру, иначе я потеряю кучу денег. Работы у меня нет, а через месяц я опять буду самой востребованной, самой о*******, успешной. И все будут хотеть со мной дружить, звать меня сниматься, дарить мне подарки. А сейчас я просто на дне! И больше нет желающих мне помочь. 27-го ипотеку платить. Через три дня у меня закончится еда. Я не могу больше так существовать. Я не хочу», — пожаловалась Алена в личном блоге в соцсетях.

Без мужа не вышло: на Виталину Цымбалюк-Романовскую подали иск

Виталина Цымбалюк-Романовская получила судебный иск о взыскании средств по договору займа. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

История пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая также занимала должность директора Драматического театра, известна многим. Бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна устроила вокруг себя целое шоу в конце несколько лет назад, причиной стал квартирный вопрос и раздел имущества при разводе. Артистка тогда уверяла, что бывший супруг забрал у нее собственность незаконным путем.

Находясь в браке с артистом, Виталина взяла на себя кредитные обязательства за квартиру в Москве. Стоимость недвижимости составляла около 34 миллионов рублей. Всего в ее владении числилось три квартиры.

После расторжения брака в 2015 году у пианистки начались сложности. А в 2020 году суд зарегистрировал иски о взыскании средств по договору займа и кредитному договору против Цымбалюк-Романовской. И актриса тут же заявила: ее непростая ситуация только подтверждает тот факт, что она ничего не получила после развода, а бывший супруг ее обманул.

«В браке с Джигарханяном, с его ведома и в его присутствии, мной были взяты несколько кредитных обязательств, которые были оформлены на меня — Армену Борисовичу кредиты не давали по состоянию здоровья. Основной кредит „Сбербанку“ я закончила выплачивать осенью, а эти заявления поступили, очевидно, по распискам», — рассказала Цымбалюк-Романовская изданию dni.ru.

Все дело в том, что сейчас гонорары артистки значительно ниже, чем в те годы, когда она взяла ипотеку. Переоценив себя и не рассчитав силы, Цымбалюк-Романовская попала в долговую яму.

Лера из «Реальных пацанов» стала обманутым дольщиком

Зоя Бербер была обманута застройщиком. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса Зоя Бербер мечтала о квартире в элитном жилом комплексе. По обещанию застройщика, в нем должны были находиться торговый центр, фитнес-залы, образовательные учреждения и даже пруд с облагороженной территорией.

Зоя оформила ипотеку на этапе начала стройки. Она добросовестно вносила платежи, ожидая окончание работ. Однако в какой-то момент застройщик признал себя банкротом и ушел от обязательств. Вернуть вложенные деньги — на тот период уже несколько миллионов — оказалось невозможно.

За помощью в непростой ситуации актриса обратилась к известной правозащитнице Екатерине Гордон. Они запросили у банка пересмотр ипотечного обязательства.

Гордон описывала историю Бербер как прекрасный пример того, что даже у знаменитостей все не так гладко с ипотекой. И потому стоит как можно тщательнее думать и внимательно смотреть документы прежде, чем брать на себя обязательства.

Оплачивала бриллиантовыми крестами — Анна Седакова не потянула ипотеку

Анна Седакова не смогла расплатиться за квартиру и продала ее. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Анна Седакова в 2020 году купила вторую квартиру в Москве, хотя после приобретения первой недвижимости прошло всего два года. И тогда звезде казалось, что она обдумала все риски и вполне готова.

«Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьезной. Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама и, правда, к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь! Найти 30%, вместо девяти за две недели, пройти через миллион испытаний, преодолеть тысячу и одну преграду, но все же сделать это! Впереди — большой ремонт, много забот. А сегодня Мама может мной гордиться! Я сделала это», — пафосно заявляла Седакова в своем блоге в соцсетях.

Но позже Анна призналась, что ипотека далась ей не так легко, как хотелось. За две квартиры Седакова должна была платить около 430 тысяч в месяц. И такая сумма оказалась для нее неподъемной.

Певица рассказала, что неоднократно плакала из-за финансовых трудностей и продала бриллиантовые кресты Graff, чтобы погасить долг. В итоге звезде пришлось избавиться от второй квартиры.

«В какой-то момент я поняла, что мне не в кайф заниматься ремонтом и зачем страдать, если можно продать и купить другую. Сейчас я смотрю сразу две квартиры в двух странах. Могу показать, что планирую приобрести в Америке. Обожаю правильные инвестиции», — выкрутилась Анна в ответ на неудобный вопрос подписчика о переезде в новое жилье.

Ипотеку за первое жилье Седакова все же погасила. Ходят слухи, что в этом ей помог отец ее первого ребенка.

«Насколько я слышала, с ипотекой на первую квартиру Анечке помог папа ее сына Гектора Артем Комаров», — поделилась с «Экспресс газетой» продюсер Олеся Сазыкина.

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