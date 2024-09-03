Стена пламени: трасса и станица оказались отрезаны из-за пожара под Ростовом

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Регион охвачен природными пожарами.

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

Сильнейший пожар этим вечером возник в Ростовской области и отрезал все пути эвакуации из крупной станицы — Романовской. Пока огонь не угрожает жилым домам, но из-за густого дыма людям просто нечем дышать. К тому же они остались без света. На месте событий сейчас находится и корреспондент «Известий» Марина Мазепина.

Пламя стремительно поглощает молодые деревья. В считанные секунды огонь распространяется вглубь лесного массива. Полыхающие поля отчетливо видно с трассы.

Станица Романовская, более восьми тысяч жителей, оказалась отрезана огнем — вокруг полыхает сухая трава. В станице уже отключилось электричество. К населенному пункту ведет единственная дорога — и проехать по ней сейчас невозможно.

Соседний хутор — примерно 3,5 сотни жителей — тоже под угрозой. На много километров вокруг — отчетливый запах гари. Власти утверждают, что сейчас угрозы жилым домам нет.

«Сейчас наша самая главная задача сделать, провести отсечку именно в той посадке, где происходит возгорание, чтобы оно не перешло вот на это поле, здесь его не видно», — заявил представитель властей Ростовской области.

Но погода опасная — жара за 30 градусов и сильный ветер.

Пожарные продолжают бороться с огнем. Работа не останавливается даже ночью. Тушить пламя оперативно мешает сильный ветер, который продолжает разгонять огонь.

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