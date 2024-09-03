Вкусно и полезно: какие специи можно использовать вместо обезболивающих

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 65 0

Анестезиолог Соловьев: гвоздичное масло и имбирь помогают справиться с болью

Вкусно и полезно: какие специи можно использовать вместо обезболивающих

Фото: www.globallookpress.com

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Не спешите в аптеку за лекарствами — возможно, на вашей кухне найдутся необходимые продукты с противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Не только специальные анальгезирующие препараты могут спасти от зубной боли или неприятных ощущений в воспаленном горле. Некоторые известные и доступные в любых продуктовых магазинах специи вполне способны заменить лекарства. Об этом в интервью изданию Lenta.ru рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Вадим Соловьев.

Доктор отметил, что имбирь, например, обладает мощным противовоспалительным эффектом. Чтобы он проявил свои свойства, необходимо нарезать корень тонкими слайсами, залить горячей водой и дать напитку настояться 10-15 минут. С воспалениями и болью борется также куркума, ее стоит добавлять в теплое молоко или воду.

С болью в горле также отлично справляется мед — достаточно чайной ложки в кружке чая. Уменьшить зубную боль или воспаление десен помогает гвоздичное масло. Нанесите его на ватный тампон и приложите к беспокоящему месту в полости рта. А ноющие мышцы успокоит теплая 15-минутная ванна с магниевой солью.

Если у вас нет аллергии, используйте вышеперечисленные способы самопомощи, но не забывайте, что они спасают лишь временно и не отменяют необходимости посетить врача и получить медицинские назначения.

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