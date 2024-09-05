Потерял контроль: гитарист Queen Брайан Мэй чуть не лишился руки из-за инсульта

У музыканта случился временный паралич. Как он живет сейчас?

Гитарист рок-группы The Queen Брайан Мэй перенес инсульт неделю назад, чуть не потеряв руку. Об этом звезда рассказал в своем видеообращении, которое опубликовал в личном YouTube-канале.

Музыкант заявил, что в результате инсульта у него случился временный паралич руки, он не мог ее контролировать. При этом 77-летний гитарист британской The Queen успокоил своих поклонников, заявив, что сейчас постепенно восстанавливается. Мэй пояснил, что выполняет предписанные ему рекомендации врачей.

«Я делаю то, что мне указали врачи. То есть, по сути, ничего», — откровенно заявил Мэй.

Речь идет о списке ограничений, согласно которым, музыканту запрещено выходить на улицу, водить машину и летать на самолете. При этом на опубликованном видео можно заметить, что гитарист сидит на природе . Среди прочего, врачи призвали его не допускать очень высокого пульса.

Важно отметить, что в 2020 году Мэй перенес микроинсульт, его срочно госпитализировали и провели операцию — на трех артериях. Причем уже в 2021-м британский гитарист заболел коронавирусом, тогда он признался, что это для него было страшное время.

Ранее 5-tv.ru писал, что британцы требуют компенсации из-за побочки от вакцины COVID-19. В частности, речь идет об инфаркте и инсульте.