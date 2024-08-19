Британцы требуют компенсации из-за побочки от вакцины COVID-19

Британцы массово требуют компенсации из-за последствий вакцинации от коронавируса. В центре скандала оказалась компания AstraZeneca. 14 тысяч жителей королевства обратились за выплатами из-за осложнений от препарата именно этой фирмы. Они утверждают, что их здоровью был нанесен серьезный вред.

Среди осложнений: инфаркты и инсульты, образование опасных тромбов, воспаление спинного мозга, отек конечностей и паралич лицевого нерва. Напомню, на фоне многочисленных судебных исков, в мае компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID по всему миру.