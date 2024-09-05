Прививка от бешенства: как бороться с хозяевами агрессивных собак

Нередко пушистые друзья показывают свои зубки, и от этого страдают люди.

Прививка от бешенства и курс антибиотиков — вот так закончилась прогулка у дома для трехлетнего ребенка. Бультерьер вцепился в мальчика, когда тот проезжал мимо на беговеле.

Родители уже обратились в полицию, а соседи говорят — эти же агрессивные питомцы чуть раньше покусали восьмилетнюю девочку. Почему до этого нет дела хозяйке, которая называет себя мамой бультерьеров, и что ей грозит теперь — расскажет корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Подходить ближе к бультерьеру мы не рискнули — слишком рьяно он защищает хозяйку.

«А почему вы не надеваете намордник?» — интересуются у хозяйки.

«Потому что это, наверное, да, мое упущение, надо было, конечно, соображать — у него есть намордники. Но вот как-то не одевала на собаку намордник, чтобы тоже, может быть, избежать чье-го то нападения», — ответила Вера Милюкова.

Но пока нападает только зверь — вот трехлетний мальчик едет по тротуару во дворе дома на беговеле. Когда поравнялся с бойцовой собакой, она повалила ребенка и вцепилась в него.

Хозяйка выгуливала бультерьера без намордника. Короткий поводок не помог. Оттащить собаку сразу не удалось. А ребенок получил многочисленные травмы.

Рваная рана на руке, многочисленные царапины и ссадины, назначен курс антибиотиков, родители настояли на и уколах против бешенства. В том, что пес здоров — никто не уверен.

«Вижу, как ребенок падает, начинает кричать, она держит собак, а ребенок кричит: „Мама! Рука! Рука!“. Смотрю, у него тут кровь. Поднимаю футболку — у него порванная рана», —вспоминает мама Диана Васягина.

У Веры Милюковой два бультерьера, и они давно терроризируют весь район. Первой жертвой стал щенок — его искусали во время прогулки.

«Наш щенок получил перелом правой лапы задней и глубокие укушенные раны левой лапы, нам сделали операцию по исправлению перелома, сейчас нам рекомендована повторная операция», —рассказывает Дарья Боботина.

В мае, рассказывают жители дома, бультерьеры атаковали снова — теперь семью в парке. Одна из собак прокусила спину восьмилетней девочке. Родители обращались в полицию, там провели проверку, результаты направили в ветслужбу. Но, по их словам, дальше ничего не произошло.

«В любом случае, необходимо писать заявление в полицию, если полиция будет бездействовать — то в прокуратуру. Также вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда», —прокомментировала адвокат Елена Нажиганова.

Хозяйка собак — Вера Милюкова — в соцсетях ведет страницу от лица одного из питомцев. Называет себя мамой бультерьеров, а еще иронизирует, что у нее «собаки-убиваки». Правда, когда в ее квартиру вновь постучались полицейские, женщине стало не до шуток.

— Ответственность как-то осознаете?

— Да конечно, я никоим образом не отрицаю, в любом случае готова понести адекватное наказание.

Самое большое, что грозит хозяйке бультерьера — это штраф до 30 тысяч рублей. Если здоровью нанесен тяжкий вред — возможна и уголовная ответственность. А собаку, напавшую на ребенка, поместят в обсервацию для наблюдения и лечения. Строже наказания для зверя не предусмотрено.