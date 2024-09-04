На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

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Временно увеличены интервалы движения на центральном участке линии.

На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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На серой ветке московского метро произошел сбой, причиной которого стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Уточняется, что интервалы движения временно увеличены на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье остановили поезд «Москва — Владивосток» после полученного сообщения о минировании.

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