На серой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Временно увеличены интервалы движения на центральном участке линии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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На серой ветке московского метро произошел сбой, причиной которого стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Уточняется, что интервалы движения временно увеличены на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье остановили поезд «Москва — Владивосток» после полученного сообщения о минировании.
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