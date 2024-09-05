Критика или поддержка? Как мотивировать ребенка заниматься спортом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 25 0

Психолог Алексеева: нельзя ругать своего ребенка из-за неудач в спорте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог объяснила, почему дети могут потерять желание продолжать занятия.

Мотивация в спорте — это далеко не главное, однако важно всегда поддерживать своего ребенка. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева для 5-tv.ru.

По словам эксперта, гораздо важнее быть дисциплинированным человеком.

«Скорее всего, я вас удивлю, но мотивация в спорте — это не главное. Гораздо важнее — это дисциплина и уметь выполнять задания самостоятельно», — говорит она.

Что касается мотивации, то люди чаще всего подразумевают под этим поддержку, уточняет Алексеева. Прежде всего, чтобы поддержать своего ребенка, не нужно его критиковать.

«Конечно же, не критиковать — это самое важное и самое сложное. Родители очень хотят видеть результаты и победы. Им кажется, что все просто, надо просто еще поднажать и еще немного постараться», — говорит она.

Только со стороны кажется, что все легко, но стоит поставить себя на место ребенка. Важно понять, что ребенку нужна от вас поддержка, так как покритиковать его могут и другие люди.

«Запомните, пожалуйста, что спортсмен всегда находится под давлением тренерских требований, спортивной борьбы, оценки судей. Спортсмену нужна безоговорочная поддержка от родителей», — объясняет психолог.

Лучше вообще не делать критическую оценку — это задача тренера.

«Задача родителя говорить: мы за тебя, мы поможем, мы верим в тебя, мы верим, что у тебя получится, мы на твоей стороне», — говорит специалист.

Также эксперт советует праздновать все удачи вашего ребенка. Лучше всего сделать дома стену почета для грамот, медалей и фотографий с соревнований. То есть нужно создать атмосферу успешности у ребенка, и тогда мотивация обязательно вернется.

Ранее 5-tv.ru писал, почему ребенок не хочет посещать спортивные секции.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
В США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери
19:37
Критика или поддержка? Как мотивировать ребенка заниматься спортом
19:22
«Не теорема»: Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости
19:04
«Почти до пола достает»: Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот
18:43
СК возбудил уголовное дело после нападения на журналиста РЕН ТВ
18:22
Выпал из окна, друга придавило оконной рамой: что произошло на квесте в Стерлитамаке

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
«Хочу, чтобы он умер»: отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся
Блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака