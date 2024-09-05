«Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся ветку СП

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток ВЭФ-2024

Президент выступает на ВЭФ-2024 в Волгограде.

Отказ властей Германии включить оставшуюся нитку газопровода «Северный поток» является шизофренией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что Берлин может договориться с Москвой о включении и прекращении работы этой ветки.

«Почему они этого не делают, я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через „Турецкий поток“ могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто», — сказал он.

Кроме того, Россия будет наращивать поставки в другие страны постепенно, например в Китай. Причем это совершенно не связано с событиями на Украине.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФРГ может «свернуть» поддержку Украины из-за «Северных потоков». Германия сильно пострадала от последствий теракта, поэтому не оставит просто так это дело.

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