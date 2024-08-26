Германия сильно пострадала от последствий теракта, поэтому не оставит просто так это дело.

Украина может потерять поддержку Германии из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2», пока Чехия пытается оправдать терроризм Киева. Такое заявление сделал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Известиями».

Прежде официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отреагировал на заявление Чехии про то, что гипотетический удар Украины по трубопроводам можно было бы считать легитимным, ведь Незалежная находится в конфликте с Россией. В Берлине, в свою очередь, настояли, что подрывы газопроводов — это преступление, требующее расследования.

Фельдман назвал обсуждения правомерности диверсий на «Северных потоках» попыткой оправдать терроризм Украины. При этом, отметил он, Германия пострадала больше всех от этих взрывов.

«Немцы <…> еще сохранили остатки уважения к международному праву, в отличие от поляков и чехов. Берлин не станет закрывать глаза на то, что следы этого преступления ведут в Киев», — сказал политолог.

Он обратил внимание на то, что президент Чехии Петр Павел не сомневается в причастности Украины к терактам, но считает подобные выпады допустимыми. Главная интрига заключается в том, на кого возложат ответственность за диверсии на «Северных потоках».

Так, продолжил Фельдман, офис президента* Украины Владимира Зеленского старается переложить вину на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшее руководство Главного управления разведки страны. Глава киевского режима делает вид, что даже не подозревал о подготовке этих диверсий и не давал команды об их проведении.

«Однако если будет доказано обратное, то действующий глава киевского режима рискует потерять поддержку одного из своих ключевых союзников — Германии», — подчеркнул Фельдман.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу Владимира З., который подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше. Однако польские власти отказались арестовывать украинца, и недавно мужчина скрылся. Почему Запад продолжает расследовать теракт на «Северных потоках» спустя два года — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-спикер сейма Польши Петр Згожельский отверг обвинения Германии в подрыве «Северных потоков».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.