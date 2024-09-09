Эксперты «Ночи выборов» назвали героическими избиркомы приграничных регионов РФ

По всей стране продолжается подсчет голосов.

Участники онлайн-марафона «Ночь выборов» обсудили организацию голосования в приграничных регионах России. Единый день голосования подошел к концу, и прямо сейчас в центре Москвы, на Красном октябре, эксперты и политики обсуждают его итоги в более непринужденном формате, «без галстуков». Эта «Ночь выборов» особенная — десятая, юбилейная.

Как отметил во время своего выступления президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, отдельного слова и внимания заслуживают люди, организующие и контролирующие проведение голосования в приграничных зонах. В их числе члены комитета по политтехнологиям РАСО, которые сейчас разбросаны по всей стране, и представители Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

«Я думаю, что героическую работу сегодня делают сотрудники всех политических партий, администраций регионов, особенно там, где сейчас тяжелая ситуация, приграничные регионы. Люди, которые там сейчас работают, и консультанты, и администрации, и члены избирательных комиссий — они просто герои», — сказал Минченко.

Результаты выборов продолжают поступать со всей страны. Уже определились некоторые лидеры, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где участки закрылись несколько часов назад. Что касается самых больших кампаний, губернаторских, то, согласно предварительным данным, большинство сохранят свои посты. Подсчет голосов продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избирательная система России признана одной из лучших в мире.