«Суперкомфортная» погода: сколько еще продержится жара в Москве

Синоптик Позднякова: температура в Москве до 15 сентября будет выше нормы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Климентьев
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Синоптик прогнозирует потепление и в ночное время.
В Москве и Подмосковье на неделе с 10 по 15 сентября прогнозируется температура воздуха, превышающая климатическую норму. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«На неделе погоду будет определять все тот же антициклон, мы будем находиться на его западной периферии. Атмосферное давление будет в пределах практически климатической нормы в середине недели, потом вновь начнет повышаться», — сказала она.
В течение недели температура будет выше климатической нормы почти на семь градусов, обратила внимание Позднякова.
Так, во вторник, 10 сентября, температура ночью в Москве составит от плюс 13 до плюс 15 градусов, а в области — от плюс десяти до плюс 15 градусов. В дальнейшем станет теплее. Преобладающая температура в последующие ночи будет в пределах от плюс 15 до плюс 17 градусов в столице, а в Подмосковье — от плюс 15 до 17 градусов.
Днем в Москве и области ожидается от плюс 25 до плюс 27 градусов. При этом в ночное и дневное время прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, а значит, погода будет «суперкомфортная для этого времени года».
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