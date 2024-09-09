«Потрясающая система для всего мира»: в России подводят итоги Единого дня голосования

Активный подсчет бюллетеней продолжается в избиркомах в 83 регионах РФ.

В стране подводят итоги Единого дня голосования. Региональные и муниципальные выборы прошли в 83 субъектах Российской Федерации. Как заявили в Центризбиркоме, не обошлось без попыток сорвать процесс. Только на ресурс ЦИК было совершено более 200 тысяч кибератак.

Не смогли на Западе повлиять на ход голосования в наших приграничных районах. Высокую явку отмечают в Курской и Брянской областях. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Губернатора Петербурга выбирали три дня. По итогу около 35% избирателей воспользовались своим правом. Всю ночь шел подсчет. Обработано уже больше 90% бюллетеней. Александр Беглов набрал почти 60% голосов.

Прямые выборы губернаторов состоялись в 21 регионе страны. Временно исполняющие обязанности и действующие главы победили везде, по предварительным результатам от ЦИК. При этом они обошли соперников с заметным отрывом. Результаты победителей — в диапазоне от 62 до 85 с лишним процентов голосов.

В Петербурге для голосования подготовили около двух тысяч избирательных участков, где за соблюдением процедуры следили почти семь тысяч наблюдателей, многие из них уже имеют подобный опыт, например, после выборов президента в марте.

«Общественной палатой РФ совместно с субъектами РФ и ассоциации НОМ было обучено более 65 тысяч кандидатов в наблюдатели. Абсолютное большинство из которых представляли субъекты общественного контроля уже на прошедших выборов, какая-то часть была представлена политическими партиями и кандидатами», — сказала председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

За выборами следили и зарубежные гости. Например, делегацию из Сеьрра-Леоне впечатлила система электронного голосования. Явка там — около 90%. В целом выборы прошли гладко, без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.

«Это потрясающая система для всего мира. Я был наблюдателем на голосованиях в стольких странах. И то, что я увидел здесь, это одно из лучших», — отметил электоральный эксперт из Сеьрра-Леоне Алекс Саффа.

Проголосовать в электронном формате предпочли около трех миллионов жителей столицы, то есть почти половина избирателей. Лидеры по явке в России — Башкирия и Кузбасс — 69% и 63% соответственно.

Не отстает и Курская область, несмотря на режим КТО и повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

«Ключевое слово данной избирательной кампании, я думаю, очевидно для всех — это слово „безопасность“. Мы работали в постоянной связке плечом к плечу с сотрудниками полиции, в соответствие с законом о полиции, обеспечивали безопасность, обеспечивали правопорядок на избирательном участке», — сказал заместитель председателя избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин

В избиркомах продолжается активный подсчет бюллетеней. Окончательные итоги единого дня голосования будут обнародованы через несколько дней.