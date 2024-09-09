Блэкаут шторы и новая компания: что поможет завести полезные привычки

Эксперты рассказали, как поменять свою жизнь без стресса и лишних проблем.

Сегодня отмечается «День изобретения новых привычек». Естественно, речь идет о хороших и полезных действиях. Но, введение их в повседневную рутину, может оказаться проблемой. KP.RU опросили экспертов из разных сфер и подготовить гайд, как избавиться от вредных привычек и ввести в жизнь полезные.

Боремся с вредными привычками

Арт-терапевт Елена Сулименко говорит, что большую часть вредных привычек, мы таковыми не считаем. Поэтому, отказаться от них сложнее всего.

Причиной этому нейронные связи. Например, курение — это физическая зависимость, которая изменяет химию мозга и выстраивает нейронные связи, которые будет сложно изменить.

Также, проблема заключается в «зоне комфорта». Многие привычки связаны с эмоциональным состояние человека. Например, заедать стресс. Поэтому отказ от таких них, это выход из зоны комфорта. Который очень не нравится нашему мозгу.

Низкая мотивация. Если ваше окружение не поддерживает вас и поощеряет вредные привычки, отказаться от них будет намного сложнее. Так как социальное давление и желание быть принятым в обществе могут помешать.

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Как изменить привычки

Сначала стоит принять тот факт, что у вас есть вредная привычка. После чего начните ставить четкие и реальные цели. Не сразу бросить курить, а делать это постепенно.

Вводите в свою рутину больше физической активности и медитаций для управления стрессом. Это поможет сосредоточиться на своих чувствах, что приведет к улучшению психического состояния и повысит уровень осознанности.

Попробуйте найти альтернативы вредным привычкам. И не забывайте давать себе реальное время на изменения. Выделите время на занятия хобби. Если у вас их нет, то стоит завести. Также арт-терапевт советует заполнять дневник эмоций и список благодарностей.

«Это полезный инструмент для понимания себя. Поможет организовать мысли и эмоции, а также осознать свои переживания. А регулярное размышление о том, за что вы благодарны, может повысить уровень счастья и улучшить общее восприятие жизни», — комментирует психолог.

Улучшите сон

«Сон — одна из основ здорового образа жизни», — говорит д. м. н., врач-эндокринолог Зухра Павлова (автор книги «Обман веществ»).

Необходимо выработать четкий режим, которому вы будете следовать каждый день. Например, вставать в восемь утра, а ложиться в 11 вечера.

Также стоит отказаться от гаджетов за 30 минут до сна. Синий свет, который излучают приборы, разрушает гормон сна — мелатонин. Это ухудшает качество сна. Спать лучше в прохладном помещении с блэкаут шторами.

Старайтесь спать примерно семь часов в сутки. Если будете спать меньше пять, у вас может ухудшиться иммунитет и обостриться хронические заболевания. Но и спать больше девяти часов, тоже не стоит.

Зарядка с утра

«Самая полезная привычка, которая делает ваш день лучше, это утренняя зарядка», - считает терапевт, невролог Иоланта Лялите (автор книги «У меня есть сердце»).

В советское время был культ зарядки. Из-за которого советские граждане не страдали от ожирения и были здоровее многих людей за пределами СССР. Сегодня про зарядку как будто забыли, а зря. Она хорошо бодрит и помогает сохранять ваш здоровый вес. Утренняя активность полезна для гипотоников, гипертоников, для страдающих головной болью напряжения и мигренями (вне приступов).

Добавление зарядки в повседневную деятельность не только может поддержать физическое здоровье, но и поможет быстрее проснуться.

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Режим питания

Стоит наладить отношения с едой. Есть примерно в одно и тоже время. С промежутками от четырех часов, но не более шести. Такое расписание поможет организму заранее готовиться к приему пищи и, следовательно, лучше усвоить.

И не забывайте про овощи. Увеличивайте количество клетчатки постепенно. Она важная составляющая для крепкого иммунитета и микробиоты кишечника. В «здоровой» тарелке овощи должны занимать примерно 50% процентов от общей пищи.

Ну и самое банальное — спорт. Сочетание аэробики с силовыми нагрузками поможет вам укрепить мышечный корсет, что позитивно скажется на всем организме. Вечерни прогулки тоже подойдут и улучшат сон.

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