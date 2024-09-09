Путин наделил Белоусова полномочиями по допуску к гостайне

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 168 0

Путин наделил главу Минобороны Белоусова полномочиями по допуску к гостайне

Путин наделил Белоусова полномочиями по допуску к гостайне

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент подписал соответствующий указ.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов наделен полномочиями устанавливать порядок допуска к гостайне в структурах, находящихся в ведомстве министерства. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин.

Документ гласит, что глава Минобороны Белоусов в соответствии с законодательством России сможет «устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также допуска к сведениям, составляющим государственную тайну».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создали три новые группировки войск: «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об этом глава Минобороны Андрей Белоусов объявил 20 августа.

В Минобороны России до этого был создан Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов.

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