«Белгород», «Курск» и «Брянск»: в России созданы новые группировки войск

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 1 032 0

В России создали группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск»

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Глава Минобороны Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности приграничья.

В России создали три новые группировки войск: «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе совещания Координационного совета по безопасности приграничных регионов.

«По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своем уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», — заявил Белоусов.

Министр также отметил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, которая занимается координацией и разрешением вопросов, поступающих из приграничья. В том числе группа занимается поставкой необходимого вооружения для российских военнослужащих, которые ведут операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории России.

По итогам заседания Координационного совета, состоявшегося 20 августа, были оговорены все вопросы по каждому из трех регионов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что противник потерял более четырех тысяч боевиков в Курской области.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

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