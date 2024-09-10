Тренерский штаб Этери Тутберидзе провел открытую тренировку своих воспитанников для всех желающих. Целью стал сбор средств для юной фигуристки Арины Парсеговой, с которой академия фигурного катания Евгения Плющенко потребовала деньги после ее перехода в команду Тутберидзе.

В тренировке приняли участие молодые, но уже титулованные спортсмены — победители и призеры чемпионатов России, турниров серии Гран-при и Олимпийских игр: Арсений Федотов, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Дарья Садкова, Алена Принева, Аделина Петросян, Софья Акатаева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова.

Фигуристы продемонстрировали перед зрителями свое мастерство как в парном, так в одиночном катании. После тренировки прошла автограф-сессия с тренерами и спортсменами.

В июле в российском фигурном катании разразился громкий скандал: академия «Ангелы Плющенко» потребовала почти два миллиона рублей с мамы юной фигуристки Арины Парсеговой, которая перешла к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Дело дошло до суда.

В академии Плющенко заявили, что требуемые деньги — это расходы на тренировки Парсеговой. В свою очередь, мама спортсменки утверждает, что ее дочь никогда не тренировалась в долг. По ее словам, первые полтора года она оплачивала занятия ребенка сама, а потом у юной фигуристки появился спонсор. Поэтому, подчеркивает женщина, ее дочь ничего не должна академии Плющенко.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале сентября Никулинский районный суд Москвы встал на сторону спортивной школы Плющенко и постановил взыскать в ее пользу с матери 12-летней фигуристки Парсеговой 1,8 миллиона рублей.