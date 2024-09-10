Умер подаривший свой голос Дарту Вейдеру Джеймс Эрл Джонс

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Ему было 93 года.

Умер подаривший свой голос Дарту Вейдеру Джеймс Эрл Джонс

Фото: www.globallookpress.com / Ricky Fitchett

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Скончался знаменитый американский актер Джеймс Эрл Джонс. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя звезды. Сообщается, что Джонс умер еще в понедельник утром, актер скончался у себя дома в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года.

Он сыграл более чем в 80 фильмах, в том числе в картинах «Поездка в Америку», «Охота за „Красным Октябрем“», «Игры патриотов», «Этим утром в Нью-Йорке» и многих других.

Не менее знаменит был и голос актера, густой бас, которым говорил Муфаса из «Короля льва», рассказчик в «Красавице и чудовище» и оригинальном «Судье Дредде» с Сильвестром Сталлоне, и, конечно же, Дарт Вейдер.

Знаменитого ситха из «Звездных войн» Джеймс Эрл Джонс начал озвучивать в далеком 1977 году, когда вышел первый фильм легендарного «сериала» Джорджа Лукаса — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Работу над киносагой актер продолжал вплоть до 2019 года, в последний раз озвучив Вейдера в картине «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер «голос» Гомера Симпсона Борис Быстров.

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