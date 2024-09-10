Облака плазмы приближаются: скоро на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Сегодня на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Фото, видео: 5-tv.ru
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Возмущения продлятся продолжительное время.
Российские ученые предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце. К Земле приближаются два облака плазмы, которые уже вечером спровоцируют мощную магнитную бурю.
Геомагнитные возмущения продлятся до завтра, так что метеочувствительным людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Немного скрасит негативный эффект от такого природного явления — полярное сияние.
Кстати, 10 сентября в столице может стать самым теплым за последние 75 лет. Воздух прогреется до плюс 28! Петербург лишь немного отстает. Там 26 градусов и так же ясно. А вот завтра возможны дожди.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из себя представляет магнитная буря и как выжить в этот период людям, чувствительным к подобным явлениям.
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