Семья 18-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Омскую область

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Счастливцы были впечатлены красотами региона.

Фото, видео: russia.ru / Антон Попурей; 5-tv.ru

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Жительница Владимира 12-летняя Елизавета Савина, ставшая 18-милионным гостем Международной выставки-форума «Россия», вместе с семьей отправилась на три дня в Омскую область.

В июле школьница вытянула счастливый билет. На выставке она стала 18-миллионным гостем и получила в подарок интересную поездку для всей семьи. Они уже посетили главные достопримечательности региона: «Омскую крепость» и телестудию «12 канала».

Семейство также прогулялось по центру Омска и повеселилось в парке «Вокруг света». Поразила Савиных галерея под открытым небом. Ее создали в ходе международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос», и муралы в микрорайоне «Модерн».

«Такого мы никогда не встречали! У нас в городе разрисовывают трансформаторные будки, а вот так, чтобы так много масштабных работ на высотных домах, еще не видели. Это, безусловно, впечатляет», — рассказала мама девочки Ксения.

Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. За восемь месяцев работы ее посетили более 18 миллионов человек. На ней были представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке на ВДНХ — экспозиции всех регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семья 13-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Киров.

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