Пытались замести следы: новые подробности гибели туристов в коллекторе Москвы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 151 0

Фигуранты дела о гибели восьми человек в коллекторе Москвы хотели замести следы

Пытались замести следы: новые подробности гибели туристов в коллекторе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Организатор смертельной экскурсии и продавец билетов так и не признали вину.

Организатор экскурсий по столичным коллекторам Никита Дубас и продавец билетов на них Александр Ким, которые проходят по делу о гибели восьми человек в августе прошлого года, пытались замести следы преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые оказались в распоряжении агентства.

«Следствием учтено, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали… после совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — уточняется в тексте документов.

Однако защита фигурантов отрицает эти доводы, заявляя, что один из них добровольно прибыл в Москву, чтобы оказать содействие следствию.

В конце августа 2024 года Дубасу и Киму были предъявлены обвинения по уголовной статье «Оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Свою вину ни один из них не признал.

Страшная трагедия произошла 20 августа 2023 года. Группа диггеров из семи человек во главе с гидом отправилась на экскурсию по коллекторам реки Неглинка. Москву накрыло мощным ливнем, из-за которого уровень воды в подземных катакомбах резко поднялся. Все восемь человек погибли, их тела вылавливали из воды на протяжении недели.

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