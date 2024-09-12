Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

Блогер Саша Стоун потерял доверие к женщинам после неудавшихся отношений

Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Но инфлюенсер мечтает завести детей.

Блогер Саша Стоун не хочет иметь семью. Об этом он рассказал, став гостем на шоу Мариам Тилляевой.

«Я сейчас внутри как будто бы камень стал. Реально очень плохо тут сработал мой псевдоним», — поделился проблемой Стоун.

Он объяснил, что глубоко в душе очень хочет иметь детей, но сейчас не готов даже создать семью из-за внутренних переживаний. Саша тяжело перенес прошлые разрывы. Расставания наложили отпечаток на нем. Стоун признался, что ему сложно доверять девушкам. Особенно после того, как он дважды получил отказ на предложение руки и сердца.

«У меня осознание такое, что вот сейчас пройдет время, Сань, тебе опять что-то сделают, ты опять останешься один. Опять будешь страдать и так далее. А зачем оно мне надо? Я вот и один спокойно живу, работаю и развиваюсь», — рассказал Стоун.

Блогер надеется, что вскоре встретит свою любовь и у него все сложится. Но искать намеренно спутницу жизни он больше не хочет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сысоева впервые рассказала о расставании со Стоуном.

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