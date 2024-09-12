«Не вижу результатов»: Зеленский пожаловался на отказ Запада разрешить удары вглубь России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 119 0

Зеленский упрекнул Запад в отказе на использование оружия по территориям России

«Не вижу результатов»: Зеленский пожаловался на отказ Запада разрешить удары вглубь России

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация

Глава киевского режима убежден, что именно из-за этого украинская армия терпит поражение на поле боя.

Президент* Украины Владимир Зеленский пожаловался, что западные союзники так и не разрешили ему наносить удары вглубь по России дальнобойным иностранным оружием. Цитату президента приводит украинское агентство УНИАН.

С официальным визитом в Киев накануне прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми. Сообщалось, что главной темой переговоров между политиками станет просьба Зеленского разрешить наносить удары по территории РФ западным оружием.

«Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — посетовал Зеленский.

По его словам, если бы страны Запада все же дали Киеву добро на применение их оружия, то сразу увидели бы результат от действий украинской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны уже давно сняли запрет на использование их оружия по РФ. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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