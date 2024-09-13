Московского полицейского поймали на сбыте наркотиков

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 56 0

Полицейского из Москвы задержали за сбыт наркотиков

Московского полицейского поймали на сбыте наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В машине задержанного были обнаружены запрещенные вещества.

В отношении московского полицейского возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. Об этом сообщили 12 сентября в Главном следственном управлении Следственного Комитета России (СК РФ) по столице.

Полицейский вступил в сговор с преступниками с целью сбыта наркотических веществ. Мужчина хранил и перевозил их у себя в машине. Его деятельность была выявлена и остановлена благодаря совместной работе СК и МВД.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В ходе обыска в автомобиле полицейского было найдено 20 расфасованных свертков различных наркотических и психотропных веществ. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпатажная звезда 1990-х Шура живет на съемной квартире в Москве, хотя у него есть в собственности две квартиры в столице. Журналисты выяснили, для чего популярный артист использует имеющуюся у него недвижимость.

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