«До сих пор боюсь»: Остроумова рассказала в страхе перед сценой

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 30 0

Звезда «А зори здесь тихие» Ольга Остроумова призналась в страхе перед сценой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Волнение — неотъемлемая часть в жизни любого артиста.

Народная артистка РФ Ольга Остроумова призналась, что до сих пор боится сцены. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии 102-го сезона Театра Моссовета и мемориального кабинета Юрия Завадского.

«Я до сих пор боюсь», — делится актриса.

По словам Остроумовой, волнение — неотъемлемая часть в жизни любого артиста, поэтому переживать — это нормально. Самым главным актриса считает умение абстрагироваться от происходящего.

«Я волнуюсь, но я стараюсь так, чтобы волнение не затмевало то, что я делаю, должна сделать в это время на сцене, как персонаж», — рассказала артистка.

Каждый по-разному борется со своим волнением, но настоящего артиста отличает профессионализм, благодаря которому удается забыть о страхе во время выступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что AKMAL’ не готов носить стразы Филиппа Киркорова.

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