«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли

Владелица элитной недвижимости старается защитить свою честь и права.

Полина Лурье, ставшая хозяйкой квартиры знаменитой певицы Ларисы Долиной, страдает от травли после приобретения недвижимости звезды. Об этом в беседе с журналом VOICE рассказал Владимир Мнацаканов, адвокат новой владелицы злополучной квартиры.

Накануне в Хамовническом районном суде Москвы состоялся разговор между представителями артистки и Лурье, «оппонентки» в борьбе за элитную пятикомнатную квартиру. Недвижимость Долина продала под влиянием мошенников — только вот, по словам адвоката Полины, его клиентка никак не связана со злоумышленниками.

Невиновная многодетная мать, как подчеркивает Мнацаканов, не сделала ничего незаконного, встречалась перед покупкой с Долиной лично и просматривала квартиру до сделки, а теперь почему-то обязана отвечать на многочисленные и навязчивые вопросы о легально купленной недвижимости.

«Чего нас мучаете? Сегодня не было заседания, это была досудебная подготовка. Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег… Полину уже почти довели до нервного срыва», — поделился адвокат.

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников в середине августа. Аферисты заставили ее продать 236-метровую квартиру, а полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла первая встреча в суде по квартире Долиной.