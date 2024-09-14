«Очень близко к катастрофе»: на Западе боятся разрешения наносить удары по РФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Дотком: разрешение Киеву бить по РФ дальнобойном оружием приведет к катастрофе

«Очень близко к катастрофе»: на Западе боятся разрешения наносить удары по РФ

Фото: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вчера Белый дом объявил о своем решении по этому поводу.

Разрешение НАТО и ЕС Киеву наносить удары вглубь России западным оружием может привести к катастрофе. С таким заявлением выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X.

«Мы очень близко к катастрофе», — написал Дотком.

В четверг, 12 сентября, глава российского государства Владимир Путин прокомментировал текущее обсуждение киевских властей со странами Запада. Президент* Украины Владимир Зеленский просит союзников разрешить наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. По словам российского лидера, в этом случае Запад занимается «подменой понятий». Если власти НАТО и ЕС все же примут такое решение, то станут участниками конфликта на Украине. Именно этот вопрос сейчас является самым главным.

Позже в Соединенных Штатах ответили, что серьезно отнеслись к заявлению Путина, однако намерены руководствоваться «своими расчетами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Леди Терминатор: как Наталья Батова вымолила себе другую жизнь
14:12
«Возвысить голос»: Захарова призвала защитить российских журналистов на Западе
14:05
Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных
14:00
Победителями рождаются или становятся: как научиться искусству побеждать?
13:47
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
13:44
Рябков: Россия может прекратить экспорт титана и урана в США

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака