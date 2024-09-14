Не ради денег: 48-летняя Волочкова борется за досрочную пенсию

В начале июля адвокат артистки подал иск в суд.

Балерина Анастасия Волочкова не собирается оставлять попытки получить льготную пенсию и планирует дальше за нее судиться. В беседе с KP.RU Волочкова заявила, что будет продолжать «отстаивать правду».

В начале июля адвокат артистки подал в суд в категории «иные требования к Пенсионному фонду РФ», однако иск был отклонен Мещанским районным судом Москвы с формулировкой «дело неподсудно данному суду». Но отмечается, что адвокаты балерины будут подавать иск в другой судебный орган.

К слову, Анастасия Волочкова судится за льготную пенсию уже несколько лет. Она отмечала, что пытается решить данный вопрос не только ради денег, но и для восстановления справедливости. Дело в том, что артисты балета, исполняющие сольные партии, по закону должны получать страховую пенсию по старости, если их стаж не менее 15 лет.

Однако артистка столкнулась с проблемой: ей не хватает шести месяцев, зафиксированных в трудовой книжке, до положенного срока. Волочковой ранее не удалось выиграть суды о своем трудовом стаже против Большого театра. Теперь она пытается судиться с Пенсионным фондом, но пока безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова поставила точку в скандале с дочерью Успенской.