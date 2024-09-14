Звезда сериала «Альф» Таннер умер от теплового удара в машине вместе с собакой

В тот день актер отправился в банк и, предположительно, задремал.
Фото: Instagram* / benji_gregory
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Американский актер Бенджи Грегори, известный по роли Брайана Таннера в сериале «Альф», ушел из жизни из-за теплового удара. Его смерть признали несчастным случаем. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на окружной офис судебно-медицинских экспертиз.
Тело артиста и его пса по кличке Ганс обнаружили в машине на парковке в Аризоне 13 июня. Как известно, он боролся с ментальными расстройствами — Грегори страдал от депрессии и биполярного расстройства. Также актера беспокоила бессонница, которая часто не позволяла ему уснуть.
В тот день актер отправился в банк и, предположительно, задремал в машине. Ранее его сестра Ребекка Херцберг-Пфаффингер отмечала, что причиной смерти брата и питомца мог стать тепловой удар. В результате ее догадки подтвердились.
«Судмедэксперт округа Марикопа установил, что Грегори умер от теплового воздействия на фоне цирроза печени. Его смерть была признана несчастным случаем», — отмечается в публикации.
Бенджи Грегори получил известность благодаря ролям в сериалах «Назад в будущее», «Альф», «Команда А», «Джек-попрыгунчик» и многих других.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из фильма «Парень-каратист».
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