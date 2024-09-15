Губернатор Брянской области сообщил об отражении террористической атаки ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Глава Брянской области Богомаз заявил об уничтожении шести БПЛА над регионом

Губернатор Брянской области сообщил об отражении террористической атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На очередную атаку своевременно отреагировали российские силы ПВО.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.

«В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Глава региона добавил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не был ранен и не погиб. Важные объекты и здания также не пострадали. По словам Богомаза, сотрудники областных экстренных и оперативных служб продолжают свою работу на местах происшествия. Он поблагодарил подразделения ПВО и призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

В этот же день об атаке беспилотника в Ростовской области сообщал губернатор Василий Голубев. Он отмечал, что, согласно предварительным данным, обошлось без разрушений, жертв и пострадавших среди населения.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости продолжать спецоперацию после ударов ВСУ по регионам России.

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