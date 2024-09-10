«Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 163 0

Песков указал на необходимость продолжать СВО после атаки БПЛА ВСУ на регионы РФ

«Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация Атака беспилотников на Москву

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 144 украинских дрона.

Россия должна продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя от киевского режима. С таким заявлением выступил пресс-серкетарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — заявил Песков, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые районы России минувшей ночью.

По информации Минобороны, в ночь на 10 сентября российские средства ПВО сбили 144 вражеских беспилотника ВСУ над девятью регионами России. Украинские дроны попытались атаковать Московскую, Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Калужскую и Липецкую области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» из-за массовой атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала «звериным мщением» атаку БПЛА ВСУ на российские города.

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