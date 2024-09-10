«Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
Песков указал на необходимость продолжать СВО после атаки БПЛА ВСУ на регионы РФ
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Минувшей ночью над российскими регионами сбили 144 украинских дрона.
Россия должна продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя от киевского режима. С таким заявлением выступил пресс-серкетарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — заявил Песков, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые районы России минувшей ночью.
По информации Минобороны, в ночь на 10 сентября российские средства ПВО сбили 144 вражеских беспилотника ВСУ над девятью регионами России. Украинские дроны попытались атаковать Московскую, Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Калужскую и Липецкую области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» из-за массовой атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру.
Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья
Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.
В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.
На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала «звериным мщением» атаку БПЛА ВСУ на российские города.
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