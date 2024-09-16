Самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в Кении

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Reuters: самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в Кении

Самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в Кении

Фото: ТАСС / Agniia Galdanova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воздушное судно упало при взлете из аэропорта Мигори.

Самолет с десятью пассажирами и одним пилотом потерпел крушение при взлете в Кении. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что воздушное судно вылетало из аэропорта Мигори. О пострадавших или погибших пока ничего не известно.

Легкомоторный самолет RA-1138 G 14 сентября упал в Алтайском крае, в районе поселка Приозерный Рубцовского района. Пилот — 60-летний мужчина — погиб. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на воскресенье, 15 сентября, неустановленные лица предприняли попытку ослепить экипаж самолета, который следовал из Петербурга в Челябинск. Злоумышленники не успели нанести вред, самолет взлетел по расписанию и благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.

+24° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:33
«Никто не пытается»: Маск неудачно «пошутил» об отсутствии покушения на Харрис
20:27
В Москве проведут более 500 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня туризма
20:16
Росгвардия ликвидировала украинскую ДРГ в Курской области
20:10
«Плохо вижу, все мутно»: Ксении Бородиной сделали экстренную операцию
20:03
Умер двукратный призер Олимпийских игр в толкании ядра Александр Барышников
19:52
Трампа пытались убить на поле для гольфа: что известно о громком скандале

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября — 2 октября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака