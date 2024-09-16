Самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в Кении
Reuters: самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в Кении
Фото: ТАСС / Agniia Galdanova
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Воздушное судно упало при взлете из аэропорта Мигори.
Самолет с десятью пассажирами и одним пилотом потерпел крушение при взлете в Кении. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что воздушное судно вылетало из аэропорта Мигори. О пострадавших или погибших пока ничего не известно.
Легкомоторный самолет RA-1138 G 14 сентября упал в Алтайском крае, в районе поселка Приозерный Рубцовского района. Пилот — 60-летний мужчина — погиб. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на воскресенье, 15 сентября, неустановленные лица предприняли попытку ослепить экипаж самолета, который следовал из Петербурга в Челябинск. Злоумышленники не успели нанести вред, самолет взлетел по расписанию и благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.
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