Самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в Кении

Воздушное судно упало при взлете из аэропорта Мигори.

Самолет с десятью пассажирами и одним пилотом потерпел крушение при взлете в Кении. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что воздушное судно вылетало из аэропорта Мигори. О пострадавших или погибших пока ничего не известно.

Легкомоторный самолет RA-1138 G 14 сентября упал в Алтайском крае, в районе поселка Приозерный Рубцовского района. Пилот — 60-летний мужчина — погиб. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на воскресенье, 15 сентября, неустановленные лица предприняли попытку ослепить экипаж самолета, который следовал из Петербурга в Челябинск. Злоумышленники не успели нанести вред, самолет взлетел по расписанию и благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.