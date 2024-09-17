Стены покрыты плесенью: бывшая заложница из Газы о содержании в плену ХАМАС

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Бывшая заложница из Газы Труфанова рассказала о содержании в плену ХАМАС

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В плену до сих пор остается ее сын.

Освобождение заложников остается ключевым вопросом переговоров по Газе, и администрация Нетаньяху прилагает недостаточно усилий, чтобы вытащить людей из плена ХАМАС. Об этом в интервью «Известиям» рассказала Елена Труфанова.

Женщина провела в подземельях Сектора Газа почти два месяца, после чего ее освободили в рамках обмена. В плену боевиков остался ее сын, и ЦАХАЛ уже год не может добиться его возвращения. Поэтому все надежды матери сейчас связаны с усилиями российского руководства.

«С тех пор, как они узнали, что я гражданка России, мне сказали: ты будешь освобождена первая. Возможно, благодаря этому я на свободе, и, конечно, я очень надеюсь, что и мой сын освободится. Я возлагаю большие надежды на международное влияние России и вес России, и мои надежды связаны именно с Российской Федерацией, лично с президентом, потому что, к сожалению, мой Саша остался единственный гражданин России — заложник», — заявила Труфанова.

Елена рассказала о тяжелых, антисанитарных условиях, в которых находились пленные. Еды хватало лишь в первые дни, а из-за высокой влажности стены были покрыты плесенью. Тем не менее под землей у заложников был шанс пережить многочисленные артиллерийские и авиаудары, которые беспорядочно наносили солдаты ЦАХАЛ.

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