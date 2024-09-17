Уголовное дело о мошенничестве возбудили против экс-адвоката Пашаева

Он обещал семье Блиновских освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Следователи установили, что Пашаев в феврале 2024 года встречался в Москве с Алексеем Блиновским. Тогда еще адвокат за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов. Пашаев в итоге получил от Блиновского деньги.
«Пашаев задержан в городе Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в СК.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.
Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине. Он отправился туда в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, и считают соучастником преступлений его жены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Блиновской опровергла слухи о задержании ее мужа.
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