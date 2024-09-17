Диагноз без госпитализации: как пациентам помогают в эндоскопическом центре Морозовской больницы

Обследование пищеварительной системы можно пройти на базе двух крупных детских поликлиник.

В Морозовской детской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой открылись современные эндоскопические центры, которые позволяют провести обследование пищеварительной системы и поставить диагноз всего за один день. Об этом сообщается на сайте мера Москвы Сергея Собянина mos.ru.

Уточняется, что ранее для проведения всего комплекса процедур, необходимого при подозрении на болезнь, требовалась госпитализация ребенка на несколько дней. Сегодня же в столице все можно провести всего за несколько часов, что не только позволяет маленьким пациентам меньше переживать, но и увеличивает доступность процедур.

«Мы создали комфортные и современные условия, где возможно проведение исследований во сне, что снижает уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Центры оснащены самым передовым оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и лечения», — отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Морозовскую больницу основали еще в 1903 году, с тех пор она принимает около четверти всех несовершеннолетних пациентов в Москве. Сегодня этот центр полностью модернизирован: в больнице создано все для комфорта детей и их родителей.

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