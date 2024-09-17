Диагноз без госпитализации: как пациентам помогают в эндоскопическом центре Морозовской больницы

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Пройти обследование в эндоскопическом центре Москвы можно за один день

Диагноз без госпитализации: как пациентам помогают в эндоскопическом центре Морозовской больницы

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обследование пищеварительной системы можно пройти на базе двух крупных детских поликлиник.

В Морозовской детской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой открылись современные эндоскопические центры, которые позволяют провести обследование пищеварительной системы и поставить диагноз всего за один день. Об этом сообщается на сайте мера Москвы Сергея Собянина mos.ru.

Уточняется, что ранее для проведения всего комплекса процедур, необходимого при подозрении на болезнь, требовалась госпитализация ребенка на несколько дней. Сегодня же в столице все можно провести всего за несколько часов, что не только позволяет маленьким пациентам меньше переживать, но и увеличивает доступность процедур.

«Мы создали комфортные и современные условия, где возможно проведение исследований во сне, что снижает уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Центры оснащены самым передовым оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и лечения», — отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Морозовскую больницу основали еще в 1903 году, с тех пор она принимает около четверти всех несовершеннолетних пациентов в Москве. Сегодня этот центр полностью модернизирован: в больнице создано все для комфорта детей и их родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Минздраве заявили о росте заболеваемости COVID в России.

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«Враги ли они?» — Трамп пообещал подружиться с Россией и Китаем в случае победы
16:04
Учреждена именная стипендия Благотворительного фонда помощи детям Донбасса
16:02
«Увиделись в общей компании»: Погребняк рассказала о знакомстве с новым мужем
15:51
Умер оператор-постановщик фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака
15:44
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на остров Бали впервые после пандемии
15:40
ВС России за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область

Сейчас читают

«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака