Не хотели брать во ВГИК, но он забрал «Оскар»: как фильм «Москва слезам не верит» изменил жизнь Меньшова

Легендарный режиссер ушел из жизни в 2021 году, сегодня ему могло исполниться 85 лет.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов поразил весь мир, выпустив в 1979 году мелодраматический фильм «Москва слезам не верит». Сегодня звезде могло бы исполниться 85 лет. Агентство URA.RU рассказало о жизни легендарного артиста.

Личная жизнь

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. Отец будущего кинематографиста был помощником капитана, а мать — дочерью раскулаченного крестьянина. Меньшов с самого детства всеми силами тянулся к искусству, он потратил множество попыток, чтобы поступить во ВГИК, и у него в итоге получилось. Именно тогда будущая звезда пробил себе окно в профессиональную карьеру.

Меньшова до самой его смерти в 2021 году сопровождала его жена Вера Алентова — они прожили вместе почти 60 лет. Артист познакомился с ней в стенах Школы-студии МХАТ, а их чувства выдержали проверку на прочность, когда артист уехал работать в Ставрополь. Так, в 1969 году у пары родилась дочь — Юлия, которая пошла по стопам отца.

Взлет карьеры и «Оскар»

Заняв режиссерское кресло во время съемок фильма «Розыгрыш», вышедшего в 1976 году, он показал широкой публике свой талант. Уже спустя три года «Москва слезам не верит» превратит артиста в настоящую звезду, которую после признают во всем мире.

Картина Меньшова выиграла в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в международной премии «Оскар» в 1981 году. Тогда у кинотеатров выстраивались длинные очереди из зрителей, которые желали насладиться теплой историей.

Отношение коллег

Во время съемок фильма «Ширли-мырли» актер Валерий Гаркалин вспоминал, что у Меньшова был невероятный уровень эмпатии. При этом народная артистка СССР Людмила Гурченко подчеркивала особый перфекционизм звезды в качестве режиссера. Она отмечала, что ради желаемого результата артист мог требовать постоянного повторения дублей.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вера Алентова призналась, почему Владимир Меньшов снимал ее в своих картинах.