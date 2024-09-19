На Пятом канале акция «День добрых дел» для 13-летней Камили

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Сегодня "День добрых дел" на Пятом канале. Помощь врачей сейчас экстренно требуется 13-летней Камиле! У девочки врожденный порок сердца, и она уже стойко перенесла 15 операций. Нужна еще одна. Правда, стоит она четыре миллиона рублей, и семье с тремя детьми их просто не собрать.

Но помочь можете вы - зрители "Пятого канала"! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код - он будет на экране в течение всего сюжета!

Жизнь Камили – бесконечное преодоление. Родившись с тяжёлым пороком сердца, она в первые дни жизни оказалась на операционном столе. За 13 лет девочка перенесла 15 операций. По сути, все они были направлены на то, чтобы улучшить кровоток в ее легочной артерии, чтобы кровь хорошо насыщалась кислородом и питала организм. Но в какой-то момент российские врачи развели руками.

«В 2019 году сказали, что не могут больше ничего сделать. И как раз в выписке сказали рассмотреть зарубежные клиники, либо пересадку комплекса легкие-сердце. И посоветовали в Барселону обратиться», – рассказывает Фарид Загидуллин, отец Камили.

Испанские специалисты помогли девочке, пересадка органов не понадобилась. Тогда, после операции, Камиля почувствовала себя настолько хорошо, что даже могла без одышки бегать по улицам. Но теперь ей нужно заменить протез сердечного клапана.

«Сейчас, с возрастом и физическим развитием ребенка, такие показатели снижаются, поэтому ей безусловно нужны корректирующие кардиовмешательства. Клиника выбрана и выбрана не случайно. Они уже один раз оперировались в этой клинике. И это было достаточно успешно», – объясняет главный врач детского медицинского центра, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

На спасение жизни Камили необходимо 4 000 000 рублей. У семьи Загидуллиных, где есть еще двое детей, таких денег нет.

На помощь девочке когда-то уже приходили добрые и отзывчивые люди. Оказывали не только финансовую поддержку, но и моральную – после одной из операций у Камили произошел инсульт. Девочка – всем бедам назло – не сдалась. Она не только заново научилась говорить и ходить, но и стала отличницей.

Врачи в Барселоне готовы принять Камилю в любой момент. Чтобы оплатить гигантский счет, нужна помощь каждого из нас.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Камиле, обратившись напрямую в благотворительный фонд.