Путин посетил центр по производству беспилотников в Санкт-Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Глава государства сообщил о своих планах побывать на оборонном предприятии накануне.

Путин посетил центр по производству беспилотников в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин прибыл на предприятие по производству беспилотников ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ») в Санкт-Петербурге. В ходе визита он посетил выставку с образцами БПЛА. Путин осмотрел образцы робототехнических комплексов и беспилотников, а также цех производств антенн.

О планах посетить одно из оборонных предприятий президент заявлял во время совещания по развитию Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции на Украине, которое состоялось накануне. Путин вместе с тем напомнил о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.

«Специальный технологический центр» — один из лучших по производству в России комплексов автоматизированного радиомониторинга, БПЛА и систем связи. Основа «СТЦ» был в 2001 году.

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Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин отметил важность вклада каждого региона РФ в общую победу. С таким заявлением он выступил на встрече по видеосвязи с избранными руководителями субъектов России. Президент подчеркнул: главы регионов хорошо понимают, какие задачи стоят перед страной.

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