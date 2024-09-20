В квартире Санкт-Петербурга нашли тело 16-летнего подростка

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 16 0

Причины смерти остаются неизвестны.

В квартире Санкт-Петербурга нашли тело 16-летнего подростка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружено тело первокурсника лицея кино и телевидения. Как сообщает источник 5-tv.ru студенту было всего 16 лет.

Труп юноши был найден 19 сентября в квартире на Дунайском проспекте. Причина смерти остается невыясненной, так как на теле не обнаружены следы насильственной смерти.

На данный момент тело подростка направлено в морг для установления деталей произошедшего. Сообщается, что мальчик жил в полной семье и не состоял на учете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше было обнаружено загадочное тело «ребенка-вампира» без головы, которое было похоронено по древним средневековым ритуалам. Могила была отмечена двумя столбами, указывающими на восток и запад, а сам труп обложен камнями. Недалеко от этого жуткого места было обнаружено еще одно похожее захоронение.

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