Пожар на производстве в Подольске достиг площади 4,8 тысячи квадратных метров

В городе Подольск Московской области загорелось производственное здание. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Подольске горит производственное здание на 3 600 квадратах», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

После стало известно, что площадь пожара увеличилась до 4,8 тысячи «квадратов».

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Самостоятельно на улицу смогли выбраться 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре, который вспыхнул в Приморском крае. Складское здание со строительными материалами горит в городе Уссурийск по адресу улица Теремецкого, 18А. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации мощного возгорания приняли участие 30 спасателей, а также шесть единиц техники.