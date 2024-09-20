Пожар на производстве в Подольске достиг площади 4,8 тысячи квадратных метров

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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В городе Подольск Московской области загорелось производственное здание. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Подольске горит производственное здание на 3 600 квадратах», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

После стало известно, что площадь пожара увеличилась до 4,8 тысячи «квадратов».

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Самостоятельно на улицу смогли выбраться 30 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре, который вспыхнул в Приморском крае. Складское здание со строительными материалами горит в городе Уссурийск по адресу улица Теремецкого, 18А. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации мощного возгорания приняли участие 30 спасателей, а также шесть единиц техники.

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