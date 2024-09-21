Заявление «просроченного» президента* Украины Владимира Зеленского о якобы прошедших переговорах с представителями России в рамках подготовки второго «саммита мира» — это попытка выдать желаемое за действительное. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что представители России ни в каких встречах в рамках так называемого «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс, по словам Захаровой, ничего общего с урегулированием не имеет.

«Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый „второй саммит“ преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную „формулу Зеленского“ в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких „саммитах“ участвовать не будем», — заявила дипломат.

Она добавила, что российская сторона не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса и готова к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле», складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом РФ Владимиром Путиным соответствующую инициативу.

Однако Киеву и Западу нужен не мир, а война, что подтверждает «бандитское вторжение» ВСУ в Курскую область и выпрашивание Зеленским разрешения на удары вглубь территории России оружием НАТО, заявила Захарова.

«Это — продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем», — подчеркнула она.

Агентство «Интерфакс-Украина» ранее опубликовало заявление Зеленского о том, что в рамках подготовки второго «саммита мира» с представителями России якобы проходят встречи в онлайн-формате, которые в дальнейшем будут продолжаться в разных форматах.

Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее опроверг эту информацию и заявил, что речь шла не о представителях России, а об участниках первого «саммита мира». После это новость с прямой цитатой Зеленского о встречах с представителями России исчезла с сайта «Интерфакс-Украина».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский объявил о полной готовности «плана победы» в конфликте с Россией. Впервые об этом плане глава киевского режима сообщил в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.