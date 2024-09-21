Собянин рассказал о новом этапе модернизации клинического центра имени Логинова

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

В клинике планируют отремонтировать еще два корпуса.

Собянин рассказал о новом этапе модернизации клинического центра имени Логинова

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Московский клинический научный центр (МКНЦ) имени А. С. Логинова ждет следующий этап модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

«В августе прошлого года здесь начал принимать пациентов ультрасовременный лечебно-диагностический комплекс. Его открытие — ключевое событие в формировании онкологической службы столицы по новому стандарту», — отметил сам глава столицы в своем Telegram-канале.

По его словам, за минувший год более 180 тысяч пациентов прошли лечение в клинике Логинова.

На модернизации лечебно-диагностического комплекса правительство останавливаться не собирается. Теперь ремонтные работы ждут второй и третий корпусы.

Там собираются смонтировать инженерные коммуникации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной безопасности. Также планируют обновить лифты, сделать качественную отделку, поставить новую мебель, модернизировать палаты и зоны отдыха, а также создать все необходимые условия для маломобильных граждан.

В этих корпусах намерены организовать дневной стационар, два операционных блока и профильные отделения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин назвал преимущества нового стандарта экстренной медицинской помощи.

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