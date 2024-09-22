«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии

Погибли уже трое несовершеннолетних.

Тетя отравившейся пельменями и курицей под Красноярском семьи рассказала 5-tv.ru, как буквально на руках заносила детей в машину, чтобы отвезти их в больницу.

Семья из шести человек получила серьезное пищевое отравление после ужина из блюд, купленных в местном магазине в селе Красная Сопка Красноярского края. Погибли трое детей.

«Приехала, не могла достучаться. Он кое-как вышел, назад уже сам зайти не мог, я его завела. Дети кучкой вышли, маленького, среднего подпихивали перед собой, я его в охапку и вытащила, машина тут стояла. Он у меня с рук обмяк, упал. Я его волоком в машину», — отметила Ирина Ломакина.

Родственница сообщила, что девочки кое-как смогли сами сесть в машину. Ирина незамедлительно отвезла пострадавших в больницу, где врачи тут же оказали им помощь.

«Хорошие люди, работящие. Как о родителях одни плюсы можно назвать. Шок. Не только у меня, но и у всех, кто их знал: у близких, у родственников и друзей. Конечно, шок. Горе для семьи большое <…> Дети у них очень воспитанные», — рассказал о семье сосед Алексей Сидоренко.

В день происшествия Алексей приехал поздно домой и, увидев машины оперативных служб, тут же залез в телефон посмотреть новостные ленты. Так он и узнал о случившемся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что появились новые данные о жертвах отравителя из Балашихи.