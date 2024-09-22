В суде заявили о деятельности Макаревича* в пользу Украины

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Замоскворецкий суд: Макаревич ведет политическую деятельность на стороне Украины

В суде заявили о деятельности Макаревича* в пользу Украины

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Музыкант на постоянной основе выступает с антироссийскими заявлениями на просторах Интернета.

Замоскворецкий суд Москвы установил причастность основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* к ведению политической деятельности в интересах Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление инстанции.

В документах отмечается, что артист вел политическую деятельность в интересах иностранного источника. Отражение этих действий нашлось в его интервью и опубликованных материалах на просторах Интернета. В них осуждались действия политических лидеров РФ и поощрялось варварство киевского режима.

«Макаревич признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», — сказано в документе.

В июне правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении Макаревича после того, как в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом он заявил, что мечтает о том, чтобы победила Украина и, даже «считает дни» до этого события.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Люся Чеботина рассекретила имя своего нового бойфренда.

* — признан иностранным агентом на территории России

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