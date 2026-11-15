Александра Буйнова внесли в базу украинской военной разведки

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

Причиной стали взгляды певца и его публичные заявления.

Кто из российских звезд находится в базе украинской разведки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Народного артиста России Александра Буйнова внесли в базу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Среди оснований для такого решения указаны поддержка президента России Владимира Путина, распространение так называемой «кремлевской пропаганды» и позиция певца по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Также в списке упоминается музыкальный клип Буйнова, в котором использованы документальные кадры боевых действий с участием российских военных.

С начала 2022 года в базе War&Sanctions появились сведения более чем о 450 российских артистах, спортсменах и общественных деятелях, которых украинская разведка обвиняет в распространении российской пропаганды.

Ранее в черный список уже попали заслуженный артист России Дима Билан, певец Сергей Лазарев и актер Иван Охлобыстин. Исполнителей внесли в базу из-за поддержки российской власти, посещения детских домов в новых регионах и концертов для семей участников специальной военной операции.

Охлобыстина, в свою очередь, обвинили в так называемой «агрессивной антиукраинской риторике». Также авторы портала утверждали, что актер передавал российским военным гуманитарную помощь и был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

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Александра Буйнова внесли в базу украинской военной разведки

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