🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

|
Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 57 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 26 сентября, день принесет много энергии и оптимизма. Это время отлично подходит для реализации идей, которые долго обдумывались. Профессиональная сфера будет особенно активной: возможны успехи в работе и новые предложения. Не бойтесь проявлять инициативу — ваши усилия будут замечены.

♈️Овны

Сегодня вам стоит проявлять инициативу. Удачные идеи могут принести не только удовольствие, но и большую финансовую выгоду для вас.

Космический совет: вставляйте свои пять копеек.

Тельцы

Обратите внимание на состояние своего здоровья как физического, так и ментального. Даже если ничего не беспокоит, все равно стоит обратиться к врачу.

Космический совет: проявите трепетность к себе.

Близнецы

На улице уже не так тепло, как летом, однако если вы любили тренироваться на свежем воздухе, то самое время перебраться в спортивный зал.

Космический совет: займитесь физкультурой.

Больше гороскопов смотрите здесь

Раки

Вы будете захлебываться в потоке собственных эмоций. Обязательно найдите время побыть наедине с собой, чтобы подлечить нервишки.

Космический совет: будьте сдержаны.

Львы

Появится прекрасная возможность, чтобы показать во всех делах, кто здесь настоящий «батя». Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит себя долго ждать.

Космический совет: проявите смелость.

Девы

Обстоятельства буквально будут требовать от вас внимательности. Анализируйте все вокруг, чтобы избежать неприятных ошибок, которые придется в итоге долго исправлять.

Космический совет: будьте бдительны.

Весы

Подходящее время для искусства. Душа слезно умоляет взять в руку кисть или гитару, а лучше все сразу!

Космический совет: займитесь творчеством.

Скорпионы

Появляется необходимость сосредоточиться на своих целях. Главное во всем это сумбуре помнить, что настойчивость в купе с характером всегда приносят свои плоды.

Космический совет: включите голову.

Стрельцы

До конца рабочей недели осталось совсем чуть-чуть, но силы совсем покинули вас. Немного расслабьтесь! Поплавайте в бассейне или попарьтесь в баньке с веником.

Космический совет: отдохните от работы.

Козероги

Возможны неожиданные трудности в работе, но не отчаивайтесь раньше времени. Ваши коллеги обязательно вернут вам настрой и помогут справиться с задачами.

Космический совет: положитесь на тех, кто рядом.

Водолеи

Взаимоотношения с близкими могут потребовать особого внимания от вас. Не игнорируйте их просьбы, а старайтесь вместе решать проблемные вопросы.

Космический совет: проявите сострадание.

Рыбы

Сегодня вам нужно полагаться на свою интуицию. Она подскажет правильное направление в текущих делах и позволит вам добиться нужного результата.

Космический совет: обратитесь внутрь себя.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.39
-0.47 103.48
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Путин заявил об изменении ядерной доктрины России: основные акценты
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
2:48
В России началось серийное производство Lada e-Largus
2:34
Пугающие галлюцинации: из-за чего возникает сонный паралич
2:18
«Много раненых и погибших детей»: жители Ливана о бомбежках ЦАХАЛ
2:02
На премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» почтили память Романа Мадянова

Сейчас читают

«Хамло криворожское»: Американцы в шоке от вмешательства Зеленского в их демократию
Путин: Россия применит ядерное оружие в случае любой массовой атаки
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака